Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй этап Фестиваля цифрового спорта пройдет на «Игропроме»

Второй этап Фестиваля цифрового спорта пройдет на «Игропроме»
Аудио-версия:
Комментарии

20-21 сентября в рамках выставки «Игропром» состоится второй этап Всероссийского Фестиваля цифрового спорта. Организатор SMP Esports подготовил масштабную программу с турнирами, звездными гостями и новыми дисциплинами.

В этот раз в расписание вошли мобильные киберспортивные баталии — PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang, которые обещают добавить динамики и зрелищности. Всего зрителей ждут семь турниров: Assetto Corsa, MLBB, PUBG Mobile, Mortal Kombat, NHL 25, EA Sports FC 25 и ИЛ-2. У каждой дисциплины будет собственный призовой фонд.

Помимо матчей, гостей «Игропрома» ждет встреча с известными спортсменами и блогерами: участие в фестивале подтвердили гонщики, хоккеисты КХЛ, футболисты РПЛ, а также популярные стримеры из сообществ PUBG и MLBB.

Билеты доступны на сайте «Игропрома», регистрация участников открыта по ссылке.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android