Второй этап Фестиваля цифрового спорта пройдет на «Игропроме»

20-21 сентября в рамках выставки «Игропром» состоится второй этап Всероссийского Фестиваля цифрового спорта. Организатор SMP Esports подготовил масштабную программу с турнирами, звездными гостями и новыми дисциплинами.

В этот раз в расписание вошли мобильные киберспортивные баталии — PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang, которые обещают добавить динамики и зрелищности. Всего зрителей ждут семь турниров: Assetto Corsa, MLBB, PUBG Mobile, Mortal Kombat, NHL 25, EA Sports FC 25 и ИЛ-2. У каждой дисциплины будет собственный призовой фонд.

Помимо матчей, гостей «Игропрома» ждет встреча с известными спортсменами и блогерами: участие в фестивале подтвердили гонщики, хоккеисты КХЛ, футболисты РПЛ, а также популярные стримеры из сообществ PUBG и MLBB.

Билеты доступны на сайте «Игропрома», регистрация участников открыта по ссылке.