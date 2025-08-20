Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Заработаю кучу денег»: актриса Кирстен Данст хочет сняться в «Minecraft в кино 2»

«Заработаю кучу денег»: актриса Кирстен Данст хочет сняться в «Minecraft в кино 2»
Комментарии

Издание Town & Country взяло интервью у знаменитой актрисы Кирстен Данст («Человек-паук»). Она рассказала о проекте, в котором с удовольствием приняла бы участие.

По слвоам артистки, она хотела бы сняться в сиквеле фильма «Minecraft в кино». Всё потому, что её детям очень понравилась первая часть. Вдобавок Данст отметила, что такая роль позволила бы заработать кучу денег.

Я бы с радостью снялась в «Minecraft в кино 2». Потому что моим детям очень понравился первый фильм, и потому что я хотела бы заработать кучу денег. Может быть, я наконец снимусь в фильме, на котором не потеряю деньги?

Премьера «Minecraft в кино» состоялась в апреле 2025 года. Картину ждал большой успех: при бюджете в $ 150 млн она собрала в прокате свыше $ 955. Таким образом, лента стала одним из самых кассовых фильмов 2025 года, уступая лишь ремейку «Лило и Стич».

О фильме «Minecraft в кино»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android