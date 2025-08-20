Трейлер фильма «Поцелуй паучихи» со звездой «Андора» Диего Луной — выход 11 октября

Компания Lionsgate представила трейлер фильма «Поцелуй паучихи». Премьера мюзикла в мировом прокате состоится 11 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Jennifer Lopez. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина представляет из себя экранизацию одноимённых мюзикла и романа. Главный герой ленты — Луис Молина, заключённый в тюрьме Аргентины. Он начинает придумывать другую реальность, в которой есть актриса по имени Аврора. В сознании Луиса она — женщина-паук, которая убивает жертв своим поцелуем.

Главные роли в «Поцелуе паучихи» исполнили Диего Луна («Андор») и Дженнифер Лопес («Давайте потанцуем»). Режиссёром проекта выступил Билл Кондон — автор сценария к известному мюзиклу «Чикаго» и постановщик последних двух фильмов серии «Сумерки».