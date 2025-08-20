Скидки
Эмили в Париже, 5-й сезон: дата выхода, где смотреть, сколько серий

Пятый сезон «Эмили в Париже» выйдет 18 декабря — первые кадры
Компания Netflix представила первые кадры пятого сезона сериала «Эмили в Париже». Премьера продолжения комедийной мелодрамы состоится на стриминговом сервисе 18 декабря.

Фото: Netflix

Сериал повествует об Эмили — простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить.

В продолжении к главной роли вернётся актриса Лили Коллинз («С любовью, Рози»). Первый сезон вышел в 2020 году и с тех пор выпускается каждый год. Шоу смешанно приняли зрители: на агрегаторе IMDB сериал получил оценку 6,8/10.

