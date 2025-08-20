Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Sony повысила цены на PlayStation 5 в США

Компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5 в США. Розничная стоимость консолей повысится с 21 августа.

Так, базовая версия PlayStation 5 теперь будет стоить $ 549,99, вместо $ 499,99. Стоимость версии консоли без дисковода составит $ 499,99 — цена также выросла на $ 50. PS5 Pro можно будет купить за $ 749,99, вместо $ 699,9. В Sony также заявили, что причиной повышения цен стали «сложные экономические условия».

Как и многие международные компании, мы продолжаем действовать в сложных экономических условиях. В связи с этим мы приняли непростое решение повысить рекомендуемую розничную цену на консоли PlayStation 5 в США.

Компания отметила, что увеличение цен не коснётся аксессуаров для PlayStation. Кроме того, изменение стоимости не повлияет на цену рынков в других странах. Ранее Sony сообщала, что не исключает повышений цен на консоли — всё из-за введения пошлин от Дональда Трампа.

