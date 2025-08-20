Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 1. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стильный и холодный постер 2-го сезона «Голубоглазый самурай» от Netflix

Стильный и холодный постер 2-го сезона «Голубоглазый самурай» от Netflix
Комментарии

Компания Netflix представила первый постер второго сезона мультсериала «Голубоглазый самурай». Стриминговый сервис также сообщил, что производство продолжения официально началось. Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Фото: Netflix

Мультсериал рассказывает историю молодой воительницы Мизу, которая живёт скрытной жизнью в Японии периода Эдо. Главная цель героини — отомстить людям, которые похитили её мать.

Премьера первого сезона «Голубоглазого самурая» состоялась 3 ноября 2023 года. Шоу вызвало восторг как у зрителей, так и у критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 97% свежести от обозревателей и 93% от зрителей. Первый сезон также выиграл премию «Эмми» в категории лучший анимационный сериал.

О другом популярном проекте Netflix
Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Ставки ещё выше: стоит ли смотреть второй сезон «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android