Paramount обещала бесплатно показать «Миссия невыполнима 8», но это оказалось рекламой

Студия Paramount Pictures запустила прямую трансляцию, на которой обещала показать фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Показ ленты должен был начаться на YouTube с 21:00 мск 20 августа.

Фанаты ожидали трансляцию картины, однако в назначенное время на экране появилось радиооборудование, передающее информацию азбукой Морзе. Студия написала, что весь фильм транслируется с помощью зашифрованного сигнала, а посмотреть ленту можно только в онлайн-кинотеатре Prime Video. Судя по комментариям в чате, зрители, ожидающие фильм, сильно расстроились.

Нас всех жёстко затроллили.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К главной роли вернулся культовый актёр Том Круз. Восьмой фильм легендарной серии шпионских боевиков показал не очень удачный результат в прокате. Лента смогла заработать $ 596 млн при бюджете около $ 400 млн — не помог даже статус большого финала культовой франшизы.