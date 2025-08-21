Скидки
Итоги первого дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Team Spirit покидает турнир

в Эр-Рияде завершился первый день крупного турнира Esports World Cup 2025. Соревнования стартовали сразу со стадии плей-офф в формате best-of-3 — и уже с первых матчей не обошлось без сенсаций. Главный фаворит покидает турнир!

В первый день было сыграно шесть матчей из восьми первого раунда. Оставшиеся два поединка пройдут 21 августа.

Результаты первого дня Esports World Cup 2025:

  • FaZe Clan 1:2 Aurora;
  • Team Spirit 1:2 HEROIC;
  • Vitality 2:0 Liquid;
  • TYLOO 2:1 Astralis;
  • Natus Vincere 1:2 3DMAX;
  • GamerLegion 0:2 The MongolZ.

Российская Team Spirit, главный фаворит турнира, вылетает уже в первом раунде, уступив команде HEROIC. Одним из героев матча стал Андрей tn1r Татаринович, который присоединится к «драконам» после окончания EWC 2025.
Natus Vincere, также считавшиеся фаворитами в противостоянии с 3DMAX, неожиданно уступили и также завершили своё участие в турнире.
Команда TYLOO, несмотря на статус топ-коллектива по версии HLTV, подходила к матчу с Astralis на фоне скандалов и нестабильной формы. Тем не менее, китайский коллектив одержал победу, отправив датчан домой.

Таким образом, турнир покидают: Astralis, FaZe Clan, Team Spirit, Liquid, Natus Vincere, GamerLegion.

Дальше проходят: Aurora, HEROIC, Vitality, TYLOO, 3DMAX, The MongolZ.

Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.

