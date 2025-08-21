Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Очень талантливый игрок»: стример Nix высказался о молодом таланте CS 2 — kyousuke

«Очень талантливый игрок»: стример Nix высказался о молодом таланте CS 2 — kyousuke
Аудио-версия:
Комментарии

Стример и аналитик Александр Nix Левин поделился мнением о 18-летнем игроке Team Falcons Макcиме kyousuke Лукине, отметив его высокий потенциал на профессиональной сцене CS 2:

Очень талантливый игрок. Если он не сторчится, как большинство молодых киберспортсменов, на которых падает большое количество денег и славы, то очень многого добьётся в этой игре.

Лукин присоединился к Falcons в июне 2025 года, перейдя из академии Team Spirit. Несмотря на неудачное выступление команды на IEM Cologne 2025 (9–10 место), kyousuke стал вторым по рейтингу среди всех игроков турнира — 1,3, уступив лишь donk’у. Такой старт позволил аналитикам и сообществу сравнивать его путь с дебютом звезды Spirit.

Сейчас Falcons готовятся к участию в Esports World Cup 2025, который проходит с 20 по 24 августа в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Первый матч Falcons сыграют против G2 Esports — старт встречи намечен на 14:00 мск 21 августа.

Team Spirit вылетели с EWC 2025
Итоги первого дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Team Spirit покидает турнир
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android