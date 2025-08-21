«Очень талантливый игрок»: стример Nix высказался о молодом таланте CS 2 — kyousuke

Стример и аналитик Александр Nix Левин поделился мнением о 18-летнем игроке Team Falcons Макcиме kyousuke Лукине, отметив его высокий потенциал на профессиональной сцене CS 2:

Очень талантливый игрок. Если он не сторчится, как большинство молодых киберспортсменов, на которых падает большое количество денег и славы, то очень многого добьётся в этой игре.

Лукин присоединился к Falcons в июне 2025 года, перейдя из академии Team Spirit. Несмотря на неудачное выступление команды на IEM Cologne 2025 (9–10 место), kyousuke стал вторым по рейтингу среди всех игроков турнира — 1,3, уступив лишь donk’у. Такой старт позволил аналитикам и сообществу сравнивать его путь с дебютом звезды Spirit.

Сейчас Falcons готовятся к участию в Esports World Cup 2025, который проходит с 20 по 24 августа в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Первый матч Falcons сыграют против G2 Esports — старт встречи намечен на 14:00 мск 21 августа.