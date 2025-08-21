Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Катастрофа, вылетели с EWC»: B1ad3 — о поражении NAVI на турнире EWC 2025 по CS 2

«Катастрофа, вылетели с EWC»: B1ad3 — о поражении NAVI на турнире EWC 2025 по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский прокомментировал неожиданный вылет команды с Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Наставник назвал главной проблемой нестабильность коллектива в ключевых ситуациях и отсутствие прежней сыгранности.

Катастрофа, вылетели с EWC. Мы теряем нашу синергию в самые важные моменты, поэтому совершаем нехарактерные ошибки под давлением.

NAVI не смогли защитить титул чемпионов и покинули турнир уже после первого раунда, уступив 3DMAX со счётом 1:2. За выступление команда получила $ 20 тыс., что стало одним из самых слабых результатов коллектива за последний год.

Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.

Команда Team Spirit вылетела на первом раунде плей-офф
Итоги первого дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Team Spirit покидает турнир
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android