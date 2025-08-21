Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Катастрофа, вылетели с EWC»: B1ad3 — о поражении NAVI на турнире EWC 2025 по CS 2

Главный тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский прокомментировал неожиданный вылет команды с Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. Наставник назвал главной проблемой нестабильность коллектива в ключевых ситуациях и отсутствие прежней сыгранности.

Катастрофа, вылетели с EWC. Мы теряем нашу синергию в самые важные моменты, поэтому совершаем нехарактерные ошибки под давлением.

NAVI не смогли защитить титул чемпионов и покинули турнир уже после первого раунда, уступив 3DMAX со счётом 1:2. За выступление команда получила $ 20 тыс., что стало одним из самых слабых результатов коллектива за последний год.

Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.