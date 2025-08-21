Скидки
Звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман сыграет в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом

По данным издания Deadline, звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман получил роль в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом. Кого именно сыграет Тиллман, издание не уточняет.

В карьере актёра это будет второй большой фильм — до этого Трэмелл снялся в картине «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Трэмелл сыграет в ленте вместе с Зендеей, Джейкобом Баталоном, Джоном Бернталом, Марком Руффало, Сэди Синк и Лизой Колон-Зайас.

Режиссёром фильма выступает Дестин Дэниел Креттон, поставивший ленту о Шан-Чи. Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится ещё не скоро, а именно 31 июля 2026 года.

