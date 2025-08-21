Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Появились стильные постеры фильма «Заклятие: Последние обряды»

Появились стильные постеры фильма «Заклятие: Последние обряды»
Warner Bros. опубликовала свежие постеры фильма «Заклятие: Последние обряды». На них можно увидеть главных героев франшизы, которые готовятся к борьбе с могущественным злом.

Новые постеры фильма

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт об окончании первой фазы.

Главные роли в ленте вновь исполнили Патрик Уилсон («Астрал») и Вера Фамига («Соколиный глаз»). Режиссёром выступил Майкл Чавес — автор третьей части «Заклятия» и спин-оффа «Проклятие монахини 2».

Премьера фильма состоится 5 сентября.

Ранее картина получила первый трейлер
Вышел первый трейлер хоррора «Заклятие 4» — премьера 5 сентября
