Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн планирует снять про своего Супермена как минимум четыре фильма

Джеймс Ганн планирует снять про своего Супермена как минимум четыре фильма
Комментарии

Режиссёр Джеймс Ганн в интервью рассказал о том, что историю своего «Супермена» он планирует растянуть на четыре полнометражных фильма. Напомним, что первая часть уже успешно вышла, вторая находится в работе.

По словам Ганна, он задумался о том, какую историю можно придумать, чтобы она гармонично и логически смотрелась на протяжении четырёх картин.

Я думаю так: «Какую историю в долгосрочной перспективе я здесь рассказываю? Какую историю я собираюсь рассказать о Супермене на протяжении четырёх фильмов?».

Премьера «Супермена» Джеймса Ганна состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.

Появление фильма в онлайне раньше времени объяснил Джеймс Ганн
Джеймс Ганн объяснил, почему «Супермен» вышел в онлайне раньше запланированного
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android