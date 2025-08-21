Джеймс Ганн планирует снять про своего Супермена как минимум четыре фильма

Режиссёр Джеймс Ганн в интервью рассказал о том, что историю своего «Супермена» он планирует растянуть на четыре полнометражных фильма. Напомним, что первая часть уже успешно вышла, вторая находится в работе.

По словам Ганна, он задумался о том, какую историю можно придумать, чтобы она гармонично и логически смотрелась на протяжении четырёх картин.

Я думаю так: «Какую историю в долгосрочной перспективе я здесь рассказываю? Какую историю я собираюсь рассказать о Супермене на протяжении четырёх фильмов?».

Премьера «Супермена» Джеймса Ганна состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён.