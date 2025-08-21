Флоренс Пью сыграет Елену Белову в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом — инсайдер

Известный киноинсайдер Даниэль Рихтман рассказал, что в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли снимется Флоренс Пью. Она якобы вернётся к роли Елены Беловой, в образе которой последний раз появлялась в «Громовержцах».

Официально об участии Пью в картине не говорилось. Если информация правдива, то, помимо Елены Беловой, в блокбастере появятся как минимум Халк и Каратель — знакомых лиц будет достаточно.

Режиссёром фильма выступает Дестин Дэниел Креттон, поставивший ленту о Шан-Чи. Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится ещё не скоро, а именно 31 июля 2026 года.