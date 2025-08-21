Первый режиссёр «Крика 7» рассказал, почему прекратил работать над фильмом

Изначально снимать «Крик 7» планировал Кристофер Лэндон, но после того, как Мелиссу Барреру убрали из фильма, пост режиссёра покинул и сам Лэндон.

О том, почему это произошло, Кристофер рассказал в недавнем интервью. По словам Лэндона, сценарий седьмой части был полностью посвящён героине Барреры.

Фильма больше не было. Весь сценарий крутился вокруг неё. Я подписался не на то, чтобы снимать фильм в стиле «Крика», я договаривался на то, чтобы и снять «Крик 7».

«Крик 7» должен был выступить продолжением мягкого перезапуска франшизы 2022 года, но из-за ухода Барреры планы изменились. Новая часть продолжит историю героев оригинальных фильмов. Картина выйдет в кино 27 февраля 2026 года.