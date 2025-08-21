Скидки
Первый режиссёр «Крика 7» рассказал, почему прекратил работать над фильмом

Первый режиссёр «Крика 7» рассказал, почему прекратил работать над фильмом
Изначально снимать «Крик 7» планировал Кристофер Лэндон, но после того, как Мелиссу Барреру убрали из фильма, пост режиссёра покинул и сам Лэндон.

О том, почему это произошло, Кристофер рассказал в недавнем интервью. По словам Лэндона, сценарий седьмой части был полностью посвящён героине Барреры.

Фильма больше не было. Весь сценарий крутился вокруг неё. Я подписался не на то, чтобы снимать фильм в стиле «Крика», я договаривался на то, чтобы и снять «Крик 7».

«Крик 7» должен был выступить продолжением мягкого перезапуска франшизы 2022 года, но из-за ухода Барреры планы изменились. Новая часть продолжит историю героев оригинальных фильмов. Картина выйдет в кино 27 февраля 2026 года.

Новый режиссёр «Крика 7» подробнее рассказал о концепции фильма
«Он должен быть о Сидни»: сценарист «Крика» — о решении стать режиссёром «Крика 7»
