Сидни Суини отреагировала на негатив вокруг продажи мыла с водой из её ванны

Сидни Суини отреагировала на негатив вокруг продажи мыла с водой из её ванны
Пару месяцев назад интернет взорвался тем, что бренд Dr. Squatch вместе со звездой «Эйфории» Сидни Суини выпустил мыло, в состав которого входит вода из ванны актрисы. Для одних это стало настоящим скандалом, другие же отнеслись к ситуации с юмором.

В недавнем интервью Суини отреагировала на негатив вокруг всей этой ситуации и отметила, что большая часть недовольных людей — девушки, которые охотно скупали свечу с запахом воды из ванны Джейкоба Элорди.

В основном комментарии оставляли девушки, это интересно. Притом всем им наверняка понравилась идея со свечой с запахом воды из ванны Джейкоба Элорди.

Ранее Суини говорила, что мыло с водой из её ванны получилось мягким и нежным для использования.

Актриса снялась в байопике о боксёрше Кристин Мартин, вот его первый кадр
Фото
Звезда «Эйфории» Сидни Суини на первом кадре «Кристи» — фильма о боксёрше Кристин Мартин
