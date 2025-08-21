Скидки
«Я техасец»: Глен Пауэлл — о том, сыграет ли он нового Джеймса Бонда

«Я техасец»: Глен Пауэлл — о том, сыграет ли он нового Джеймса Бонда
Фанаты франшизы про Джеймса Бонда и просто любители кино с замиранием сердца ждут, когда наконец объявят актёра, который будет играть агента 007 в новых проектах серии.

Поклонники буквально завалили Глена Пауэлла вопросами о том, может ли он стать новым Бондом, на что актёр с шуткой ответил, что он родился и вырос в Техасе, а не в Великобритании. Исполнитель роли обязательно должен быть британцем.

Я техасец. Техасцу не стоит играть Джеймса Бонда. Для этой роли нужен настоящий британец.

Когда назовут имя следующего Джеймса Бонда, пока можно только гадать. Это вряд ли случится даже до конца этого года.

