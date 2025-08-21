Вышел первый тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Мэр Кингстауна»

Кинокомпания Paramount опубликовала дебютный тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Мэр Кингстауна». В небольшом ролике показали некоторые моменты из будущих эпизодов и Джереми Реннера в образе Майка Макласки.

Тизер-трейлер нового сезона

Видео доступно на YouTube-канале Paramount +. Права на видео принадлежат Paramount.

Действие сериала происходит в провинциальном городе Кингстаун. Главными героями выступают члены семьи Макласки, которые контролируют местную власть и тюрьмы. Именно тюремный бизнес приносит больше всего денег. В четвёртом сезоне глава семьи Майк Макласки столкнётся с бандами, которые устроили настоящую войну.

Продолжение шоу начнёт выходить 26 октября. Всего в сезоне будет 10 серий.