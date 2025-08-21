Скидки
С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на планшеты и смартфоны

С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на планшеты и смартфоны
В пресс-службе Правительства РФ сообщили, что с 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на планшеты и смартфоны, которые будут продавать в стране.

Отмечается, что новая цифровая платформа заменит «VK Мессенджер», который находился в списке обязательных для предустановки программ с 2023 года.

Также с 1 сентября отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS.

Max находится в стадии бета-тестирования, его первая версия вышла в марте, а официальный запуск запланирован на начало осени этого года.

