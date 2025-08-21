Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить iOS, чтобы избежать уязвимость

Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить iOS, чтобы избежать уязвимость
Комментарии

Издание MacRumors обратило внимание, что Apple выпустила обновление для iOS 18.6.2, призванное устранить критическую уязвимость безопасности, которая, по данным компании, уже использовалась злоумышленниками.

Apple призвала владельцев iPhone, iPad и других владельцев её гаджетов обновить прошивку, чтобы избежать уязвимость, которая могла быть использована в ходе атаки злоумышленников на определённых людей. То есть уровень угрозы не был масштабным, однако лучше перестраховаться и обновить систему.

Проблема могла быть связана с повреждением памяти при обработке специально подготовленных изображений, и через это повреждение действовали злоумышленники.

Новые iPhone будут впервые полностью производить не только в Китае
Apple впервые произведёт новые iPhone полностью в Индии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android