Apple призвала владельцев iPhone срочно обновить iOS, чтобы избежать уязвимость

Издание MacRumors обратило внимание, что Apple выпустила обновление для iOS 18.6.2, призванное устранить критическую уязвимость безопасности, которая, по данным компании, уже использовалась злоумышленниками.

Apple призвала владельцев iPhone, iPad и других владельцев её гаджетов обновить прошивку, чтобы избежать уязвимость, которая могла быть использована в ходе атаки злоумышленников на определённых людей. То есть уровень угрозы не был масштабным, однако лучше перестраховаться и обновить систему.

Проблема могла быть связана с повреждением памяти при обработке специально подготовленных изображений, и через это повреждение действовали злоумышленники.