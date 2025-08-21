Team Spirit впервые в 2025 году проиграла команде не из топ-10 — итоги Esports World Cup

Поражение российской Team Spirit в первом же раунде Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2 стало большим сюрпризом для всех зрителей и специалистов. HEROIC — лишь пятая команда, которая смогла выиграть у «драконов» в 2025 году.

За предыдущие восемь месяцев Team Spirit уступала только Vitality, MOUZ (по 3 раза), NAVI и Falcons (по 1). На этом фоне поражение от 20-й команды мира HEROIC выглядит настоящей сенсацией.

Лучшим игроком матча по статистике стал Андрей tN1R Татаринович — ранее появились слухи, что он уйдёт из HEROIC в Team Spirit после окончания турнира.