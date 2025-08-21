Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit впервые в 2025 году проиграла команде не из топ-10 — итоги Esports World Cup

Team Spirit впервые в 2025 году проиграла команде не из топ-10 — итоги Esports World Cup
Комментарии

Поражение российской Team Spirit в первом же раунде Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2 стало большим сюрпризом для всех зрителей и специалистов. HEROIC — лишь пятая команда, которая смогла выиграть у «драконов» в 2025 году.

Права на трансляцию турнира Esports World Cup 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

За предыдущие восемь месяцев Team Spirit уступала только Vitality, MOUZ (по 3 раза), NAVI и Falcons (по 1). На этом фоне поражение от 20-й команды мира HEROIC выглядит настоящей сенсацией.

Лучшим игроком матча по статистике стал Андрей tN1R Татаринович — ранее появились слухи, что он уйдёт из HEROIC в Team Spirit после окончания турнира.

Материалы по теме
Team Spirit выкупила tN1R за $ 1,5 млн, он заменит zont1x в составе по CS 2 — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android