Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Никто 2» вышел в кинотеатрах России

Боевик «Никто 2» вышел в кинотеатрах России
Комментарии

14 августа состоялась ранняя мировая премьера фильма «Никто 2» — продолжения популярного боевика со звездой «Лучше звоните Соулу» Бобом Оденкёрком. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России, в остальных сетях премьера состоится в субботу, 23-го числа.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Боевик демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Сюжет «Никто 2» продолжит историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.

Материалы по теме
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android