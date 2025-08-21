Боевик «Никто 2» вышел в кинотеатрах России

14 августа состоялась ранняя мировая премьера фильма «Никто 2» — продолжения популярного боевика со звездой «Лучше звоните Соулу» Бобом Оденкёрком. Спустя неделю лента появилась и в некоторых кинотеатрах России, в остальных сетях премьера состоится в субботу, 23-го числа.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Боевик демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Сюжет «Никто 2» продолжит историю Хатча Мэнселла — семьянина из пригорода и бывшего профессионального убийцы. В продолжении герой отправляется в семейный отпуск, однако очень быстро выясняется, что спокойному отдыху пришёл конец.