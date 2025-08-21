Vitality сыграет с TYLOO в 1/4 финала Esports World Cup по CS 2, VP могут выйти на Falcons
По итогам первого игрового дня Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2 определились три из четырёх пар на 1/4 финала — последняя станет известна сегодня в 14:00 мск.
Права на трансляцию матчей 1/4 финала Esports World Cup 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Так, Vitality после победы над Liquid сыграет против китайской TYLOO. Матчи пройдут сегодня вечером и завтра.
Расписание матчей 1/4 финала на Кубке мира по киберспорту:
- 21 августа, 17:45. Team Vitality (Европа) — TYLOO (Китай);
- 21 августа, 20:30. 3DMAX (Франция) — The MongolZ (Монголия);
- 22 августа, 17:30. Победитель MOUZ/Virtus.pro — победитель G2/Falcons;
- 22 августа, 20:30. Aurora Gaming (Турция) — HEROIC (Европа).
