Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Vitality сыграет с TYLOO в 1/4 финала Esports World Cup по CS 2, VP могут выйти на Falcons

По итогам первого игрового дня Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2 определились три из четырёх пар на 1/4 финала — последняя станет известна сегодня в 14:00 мск.

Права на трансляцию матчей 1/4 финала Esports World Cup 2025 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Так, Vitality после победы над Liquid сыграет против китайской TYLOO. Матчи пройдут сегодня вечером и завтра.

Расписание матчей 1/4 финала на Кубке мира по киберспорту:

  • 21 августа, 17:45. Team Vitality (Европа) — TYLOO (Китай);
  • 21 августа, 20:30. 3DMAX (Франция) — The MongolZ (Монголия);
  • 22 августа, 17:30. Победитель MOUZ/Virtus.pro — победитель G2/Falcons;
  • 22 августа, 20:30. Aurora Gaming (Турция) — HEROIC (Европа).
