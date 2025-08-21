Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игроки массово возвращаются в Battlefield 2042 для наград в будущей Battlefield 6

Игроки массово возвращаются в Battlefield 2042 для наград в будущей Battlefield 6
Аудио-версия:
Комментарии

18 августа завершилась открытая Battlefield 6 — будущего шутера от Electronic Arts. Новинка привлекла огромную аудиторию: только в Steam пиковый онлайн игры превысил 500 тысяч человек.

Сразу после завершения тестирования разработчики выпустили крупное обновление для Battlefield 2042. В нём в игру добавили новую карту Иводзима, новое оружие, технику и бесплатный боевой пропуск. Его главной особенностью стали награды из предыдущих частей серии, которые будут доступны в будущей Battlefield 6. Среди них, например, образы пистолетов из BF1 и BF5, образ танка из BF3 и образ командира из BF4.

Награды для Battlefield 6 в Battlefield 2042

Награды для Battlefield 6 в Battlefield 2042

Фото: EA

Благодаря этому и гигантской скидке в 95% игроки массово возвращаются в Battlefield 2042. Если этим летом онлайн игры едва превышал 10 тысяч человек в Steam, то за последние дни он достиг 40 тысяч игроков и продолжает расти. Геймеры массово выполняют задания, чтобы на релизе новинки получить классические скины.

График онлайна BF2042 в Steam за последний месяц

График онлайна BF2042 в Steam за последний месяц

Фото: SteamDB

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Все подробности Battlefield 6: детали шутера после презентации
Все подробности Battlefield 6: детали шутера после презентации
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android