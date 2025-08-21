Скидки
Начались съёмки фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Киностудия Горького и кинопрокатная компания «Вольга» объявили о старте производства фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Съёмки пройдут в Пятигорске и займут несколько месяцев, а премьера ленты состоится в 2026 году.

В основу сюжета ляжет книга режиссёра оригинальной ленты Владимира Аленикова. В новой адаптации герои отправятся на экскурсию в современный Пятигорск и попадут в XIX век. Путешествие во времени даст им шанс лично познакомиться с Лермонтовым и его лучшим другом Мартыновым. Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта.

Главные роли в картине исполнят Дмитрий Калихов («Ёлки-иголки»), Глеб Кулаков («Лихие»), Адель Гудаускас («Мухадракон») и другие. Режиссёром выступит Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).

