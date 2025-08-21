Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
14:00 Мск
Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала о своей жизни после получения «Оскара»

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала о своей жизни после получения «Оскара»
Звезда фильма «Анора» Майки Мэдисон, получившая «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», в интервью рассказала, как изменилась её жизнь после получения заветной награды.

По словам актрисы, у неё сложилось ощущение, что вокруг всё изменилось, притом в первую очередь это выражается на желании Мэдисон поскорее замкнуться в себе, хотя, с одной стороны, она хоть и интроверт, но в то же время ей скучно сидеть на месте.

Мне кажется, что всё вокруг меня изменилось, и, думаю, это усиливает мою потребность замкнуться в себе. Я интроверт, но в то же время сильно жажду приключений. Этот конфликт был всегда.

Сама Майки не считает, что ей нужно начать активно вести соцсети, однако общество будто диктует другие правила, что актрисе, само собой, не нравится.

