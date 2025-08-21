Скидки
Маша и медведь, 8-й сезон: когда выйдет, где смотреть в хорошем качестве, какая серия

Стартовал восьмой сезон мультсериала «Маша и медведь» — вышел эпизод «Лето с январём»
21 августа состоялась премьера восьмого сезона мультсериала «Маша и медведь». Шоу уже стартовало на YouTube-канале проекта — 158-я серия называется «Лето с январём».

Видео доступно на YouTube-канале Маша и медведь. Права на видео принадлежат Animaccord.

В восьмом сезоне Маша станет обладательницей небольшой машины, что приведёт героиню к неожиданным приключениям. Зрителей ждут неожиданные происшествия: от дорожных переполохов и волшебных проказ до ледяных летних каникул и встреч с новыми таинственными героями.

Новые эпизоды будут выходить раз в две недели. Восьмой сезон также покажут в российских онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви», Start и других с задержкой в семь дней.

