Стартовал восьмой сезон мультсериала «Маша и медведь» — вышел эпизод «Лето с январём»

21 августа состоялась премьера восьмого сезона мультсериала «Маша и медведь». Шоу уже стартовало на YouTube-канале проекта — 158-я серия называется «Лето с январём».

Видео доступно на YouTube-канале Маша и медведь. Права на видео принадлежат Animaccord.

В восьмом сезоне Маша станет обладательницей небольшой машины, что приведёт героиню к неожиданным приключениям. Зрителей ждут неожиданные происшествия: от дорожных переполохов и волшебных проказ до ледяных летних каникул и встреч с новыми таинственными героями.

Новые эпизоды будут выходить раз в две недели. Восьмой сезон также покажут в российских онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви», Start и других с задержкой в семь дней.