Появились первые кадры из сериала «Амадей» — шоу про молодого Моцарта

Онлайн-кинотеатр Sky представил первые кадры из сериала «Амадей» про молодого Вольфганга Моцарта. У проекта пока нет даты выхода, возможно, шоу стартует в ближайшие месяцы.

Сюжет сериала расскажет о 25-летнем Моцарте, который приезжает в Вену конца XVIII века. Там он знакомится с будущей женой Констанцией Вебер и композитором Антонио Сальери, с которым у молодого человека произойдёт мифический конфликт.

Фото: Sky

Фото: Sky

Фото: Sky

На первых кадрах можно увидеть самого знаменитого композитора, роль которого исполнил Уилл Шарп («Этот дом»). Его жену Констанцию сыграла Габриэль Криви («На моём месте»), а роль композитора исполнил Пол Беттани («Мстители»).