Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры из сериала «Амадей» — шоу про молодого Моцарта

Появились первые кадры из сериала «Амадей» — шоу про молодого Моцарта
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Sky представил первые кадры из сериала «Амадей» про молодого Вольфганга Моцарта. У проекта пока нет даты выхода, возможно, шоу стартует в ближайшие месяцы.

Сюжет сериала расскажет о 25-летнем Моцарте, который приезжает в Вену конца XVIII века. Там он знакомится с будущей женой Констанцией Вебер и композитором Антонио Сальери, с которым у молодого человека произойдёт мифический конфликт.

Фото: Sky

Фото: Sky

Фото: Sky

На первых кадрах можно увидеть самого знаменитого композитора, роль которого исполнил Уилл Шарп («Этот дом»). Его жену Констанцию сыграла Габриэль Криви («На моём месте»), а роль композитора исполнил Пол Беттани («Мстители»).

Также читают
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Без Ильи Найшуллера не вышло: обзор «Никто 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android