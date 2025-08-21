«Предзакажу Battlefield 6»: игроки разгромили Call of Duty: Black Ops 7

На мероприятии Gamescom Opening Night Live 2025 показали геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7. За два дня ролик набрал 220 тыс. дизлайков и всего 41 тыс. лайков.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

В комментариях к видео многие пользователи негативно высказались об игре. Некоторые пишут, что новый шутер проигрывает Battlefield 6 как в графике, так и по геймплею. Главным минусом пользователи признали футуристичный сеттинг — по их мнению, он совершенно не подходит Call of Duty. Многие отметили, что лучше оформят предзаказ нового Battlefield, который на бета-тестировании показал более реалистичный процесс игры.

Что пишут пользователи про геймплейный трейлер Call of Duty: Black Ops 7:

Этот трейлер заставил меня оформить предварительный заказ Battlefield 6.

Black Ops начинает напоминать «Форсаж» среди видеоигр.

Я ничего не ожидал, но они всё равно умудрились разочаровать.

Мне нравится, что эта игра буквально выглядит как смесь всего того, что сообщество ненавидело в Call of Duty за последнее десятилетие.

Разработчики Call of Duty снова забыли, что это военный шутер.

Я показал этот трейлер своей бабушке… она тоже оформила предзаказ на Battlefield 6.

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, консоли PlayStation и Xbox. В игре будет доступны русские субтитры. События нового шутера развернутся в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха.