Новости

Мультфильм Финник 2: дата выхода, где смотреть

Вышел трейлер мультфильма «Финник 2» — премьера 23 октября
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала новый трейлер мультфильма «Финник 2». Картина выйдет в российском прокате 23 октября.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Лента расскажет о новых приключениях детектива-домового, который внезапно теряет невидимость и вынужден отправиться на поиски волшебного мага. Противостоять ему будет харизматичный злодей, которого озвучила звезда российского кино — его имя держится в тайне.

Главные роли вновь озвучили Михаил Хрусталёв («Три кота») и Вероника Макеева («Шмяк. Волшебная лавка Есении»). Режиссёром «Финника 2» выступил Денис Чернов — автор первой части и один из создателей знаменитых «Смешариков».

Комментарии
