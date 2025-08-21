Райз предложил NAVI собрать новый состав по CS 2 с s1mple, zont1x и magixx

Блогер Евгений Райз в новом выпуске на своём YouTube-канале резко высказался о текущем составе NAVI по Counter-Strike 2, предложив кардинальные изменения после серии провальных выступлений команды.

По мнению Райза, у NAVI наметилась «неприятная тенденция» — команда заняла 9–16-е место на BLAST Bounty Fall 2025, а затем и вовсе вылетела с Esports World Cup 2025, уступив 3DMAX в первом же раунде. Блогер считает, что главная проблема — в попытке играть по старым лекалам, когда в составе был s1mple:

У NAVI нет больше s1mple. А у Vitality и Spirit есть ZywOo и donk. У MOUZ нет donk. И что? Сидят и сутками CS играют — просрали 10 финалов из 10. И ещё 10 просрут.

Он также жёстко прошёлся по текущему ростеру и выступил за замену снайпера w0nderful и капитана Aleksib, предложив вместо них собрать новый костяк:

Взять zont1x, magixx и s1mple. Топовый будет состав, я буду болеть с первого дня. А больше брать некого — frozen к ним не пошёл, а академку продали. Там пусто.

Следующим турниром для NAVI станет BLAST Open Fall 2025. Турнир Esports World Cup 2025, из которого выбыли NAVI, проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Участники сражаются за внушительный призовой фонд в $ 1,25 млн.