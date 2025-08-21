Скидки
Авторы Vampire: Bloodlines 2 прокомментировали платные классы из дополнения

Авторы Vampire: Bloodlines 2 прокомментировали платные классы из дополнения
Издание PCGamesN поговорило с представителем студии Paradox — именно она издаёт Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Авторы видеоигры рассказали о решении сделать два класса платными.

По словам представителя по связям с общественностью, вампирская игра прошла слишком много испытаний, прежде чем дойти до финальной стадии разработки. Он отметил, что добавление платных кланов — это «способ привлечь дополнительных игроков», которые хотели увидеть классы Ласомбра и Тореадор с первого дня.

Нередко игры выходят с дополнительным контентом, и, учитывая характер игры в её нынешнем виде, когда она прошла через многое, добавление платных кланов — это способ привлечь дополнительных игроков, которые просили представить эти кланы с первого дня.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзаказы уже доступны в Steam, PS Store и Xbox Store. Владельцы стандартного и расширенного издания смогут играть только за четыре класса. Доступ к кланам Ласомбра и Тореадор получат пользователи, которые приобрели премиальное издание.

