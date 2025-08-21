«Просто кончились силы»: Sh1ro объяснил провал Team Spirit на EWC 2025 по CS 2

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов прокомментировал ранний вылет команды с турнира Esports World Cup 2025 по Counter-Strike 2. По его словам, главным фактором поражения стали болезнь и усталость игроков.

Ребята, прекратите хейт. Просто кончились силы, и мы заболели. Я сильно захворал и мало говорил в игре. Плюс перелёты, не успеваешь что-то фиксить, мы должны вынести опыт и идти дальше. Плюс ко всему Ваня zweih тоже заболел. Короче, много факторов.

Также о проблемах со здоровьем и перегрузке турнирами упоминал и Данил donk Крышковец. Он отметил, что коллектив нуждается в восстановлении, чтобы вернуть прежнюю форму.

Напомним, Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн. Team Spirit завершила выступление на турнире уже в первом раунде, уступив команде HEROIC.