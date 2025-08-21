«Он играл очень хорошо»: Rain — о s1mple в составе FaZe по Counter-Strike 2

Игрок FaZe Clan Ховард rain Найгард поделился мнением об игровом отрезке Александра s1mple Костылева в составе команды. Его слова приводит телеграм-канал CS2NEWS.

S1mple играл за FaZe очень хорошо. Почти такая же статистика, как раньше. Классно видеть, что он вернулся. Надеюсь, скоро мы его увидим на тир-1. Сложно сказать, что пошло не так с FaZe, когда у нас был s1mple. Мы бы сыграли лучше, будь больше времени. ТОП-8, который мы достигли на мэйджоре — уже неплохо.

Напомним, s1mple присоединился к FaZe Clan в мае 2025 года на правах аренды из Natus Vincere. За короткий период с ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025 и вошла в топ-8 на BLAST.tv Austin Major 2025. Однако по завершении мэйджора FaZe решила не выкупать контракт Костылева, вернув в состав латвийца broky.

На момент публикации материала Александр Костылев выступает за команду BCGame.