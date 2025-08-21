Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он играл очень хорошо»: Rain — о s1mple в составе FaZe по Counter-Strike 2

«Он играл очень хорошо»: Rain — о s1mple в составе FaZe по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок FaZe Clan Ховард rain Найгард поделился мнением об игровом отрезке Александра s1mple Костылева в составе команды. Его слова приводит телеграм-канал CS2NEWS.

S1mple играл за FaZe очень хорошо. Почти такая же статистика, как раньше. Классно видеть, что он вернулся. Надеюсь, скоро мы его увидим на тир-1. Сложно сказать, что пошло не так с FaZe, когда у нас был s1mple. Мы бы сыграли лучше, будь больше времени. ТОП-8, который мы достигли на мэйджоре — уже неплохо.

Напомним, s1mple присоединился к FaZe Clan в мае 2025 года на правах аренды из Natus Vincere. За короткий период с ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025 и вошла в топ-8 на BLAST.tv Austin Major 2025. Однако по завершении мэйджора FaZe решила не выкупать контракт Костылева, вернув в состав латвийца broky.
На момент публикации материала Александр Костылев выступает за команду BCGame.

Материалы по теме
«Просто кончились силы»: Sh1ro объяснил провал Team Spirit на EWC 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android