«История становления»: автор «Кей-поп-охотниц на демонов» намекнул на вторую часть

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у автора популярного мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов» Криса Аппельханса. Он рассказал об идее для возможного продолжения картины.

По словам режиссёра, в ленте не раскрывается история создания музыкальной группы — зрители не знают, что именно привело героинь к борьбе с демонами. Аппельханс считает, что фанатам интересно узнать предысторию и, возможно, эти события покажут во второй части.

Что сделало главных героинь охотниками на демонов? Какова их предыстория? Как они попали в команду? Каков этот путь? В фильме просто не было места, чтобы показать всё это. Поэтому нам пришлось выбирать, что именно важно для истории. Думаю, это было одним из самых сложных вопросов, которые нам постоянно задавали фанаты. Думаю, зрителям будет интересно узнать историю становления героинь. Возможно, это покажут во второй части.

Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел 20 июня на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. С момента выхода картина набрала свыше 184 млн просмотров и стала вторым по популярности проектом Netflix.