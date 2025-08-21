Ropz назвал серьёзную проблему Counter-Strike 2

Профессиональный игрок Team Vitality Робин ropz Коль поделился мнением о техническом состоянии Counter-Strike 2. По его словам, производительность игры серьёзно страдает — особенно это заметно при использовании большинства процессоров. Его слова приводит телеграм-канал CS2NEWS:

Огромная проблема всё ещё заключается в FPS. Игра работает плохо. CS 2 отвратительна на всём, кроме 9800X3D. А такой процессор есть далеко не на каждом турнире. Проблем хватает, но эта — очень серьёзная. На мой взгляд, минимальный уровень — 360 кадров в секунду на мониторе с частотой 360 Гц.

Стоит отметить, что ropz — далеко не единственный, кто критикует CS 2 за проблемы с оптимизацией и производительностью. Ранее с похожими жалобами выступали s1mple и многие другие игроки, отмечая баги и нестабильную работу игры.