Новости

Сериал Больница Питт, 2-й сезон: дата выхода, где смотреть, сколько серий

Вышел тизер второго сезона «Больницы Питт» от HBO — выход в январе
Компания HBO представила первый тизер второго сезона «Больницы Питт». Продолжение медицинского сериала стартует на стриминговом сервисе HBO Max в январе 2026 года. Всего в сезоне будет восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max Права на видео принадлежат HBO.

Шоу рассказывает об одной из смен сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Второй сезон расскажет о событиях, которые произойдут 4 июля, в День независимости США.

Главные роли вновь сыграют Ноа Уайли («Донни Дарко»), Патрик Болл («Закон и порядок») и Суприя Ганеш («Миллиарды»). Шоураннером выступает Р. Скотт Геммилл — один из создателей культовой «Скорой помощи». Первый сезона «Больницы Питт» вышел в начале 2025 года и стал одним из лучших сериалов на медицинскую тематику. На агрегаторе IMDB шоу получило оценку 8,9/10. Съёмки второго сезона стартовали в июне.

Новости. Чемп.Play
