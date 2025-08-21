Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Большой трейлер «Большого смелого красивого путешествия» с Колином Фарреллом и Марго Робби

Большой трейлер «Большого смелого красивого путешествия» с Колином Фарреллом и Марго Робби
Комментарии

Компания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Большое смелое красивое путешествие». Приключенческая драма выйдет в мировом прокате 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет картины повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).

В «Большом смелом красивом путешествии» также снялись Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение») и Лили Рэйб («Власть»). Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».

Что посмотреть в кино прямо сейчас:
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Потрясающий хоррор, который взрывает мозг: обзор фильма «Орудия»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android