Большой трейлер «Большого смелого красивого путешествия» с Колином Фарреллом и Марго Робби

Компания Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Большое смелое красивое путешествие». Приключенческая драма выйдет в мировом прокате 19 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Сюжет картины повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).

В «Большом смелом красивом путешествии» также снялись Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»), Хеймиш Линклейтер («Игра на понижение») и Лили Рэйб («Власть»). Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».