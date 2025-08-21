Скидки
Virtus.pro вылетела c турнира по CS 2 — Esports World Cup 2025

Комментарии

Команда Virtus.pro проиграла MOUZ в плей-офф на Esports World Cup 2025 по CS 2. Результат матча — 1:2 (13:6 на Inferno, 4:13 на Mirage и 10:13 – на Overpass). Состав Дениса electroNic Шарипова покинул турнир в первом раунде плей-офф, заняв 9-16-е место и заработав $ 20 тыс.

CS 2. Esports World Cup 2025 . 1/8 финала
21 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

В следующем раунде коллектив Людвига Brollan Бролина сыграет против Team Falcons. Старт встречи формата best-of-3 запланирован на 22 августа, 17:30 мск. Falcons в первом раунде турнира победили G2 с общим счётом 2:0.

Esports World Cup 2025 проходит с 20 по 24 августа на арене Boulevard Riyadh City в Эр-Рияде. Команды борются за внушительный призовой фонд — $ 1,25 млн.

Итоги первого дня EWC 2025:
Итоги первого дня турнира Esports World Cup 2025 по CS 2: Team Spirit покидает турнир
