«Утомительное зрелище»: критики смешанно оценили фильм «Эдем» с Аной де Армас и Джудом Лоу

Аудио-версия:
22 августа состоится мировая премьера фильма «Эдем» с Аной де Армас («Балерина») и Джудом Лоу («Молодой папа»). Критики уже посмотрели картину и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 61% свежести.

Обозреватели отмечают, что фильму удаётся держать зрителя в напряжении — лента изучает психологию главных героев, раскрывая их тёмные замыслы. Критики также хвалят великолепную актёрскую игру, особенно Ану де Армас. Ругают картину за слишком утомительное повествование и скучную развязку.

Что пишут критики о фильме «Эдем»:

Достойная актёрская игра и интересная концепция делают «Эдем» фильмом, который вызывает интерес. Но смотреть его стоит только тем, кто не боится кино о выживании.
Немного утомительно наблюдать за тем, как Рон Ховард рассматривает группу реальных искателей утопии, которые обосновались на Галапагосских островах после Первой мировой войны.
«Эдем» — это прекрасная игра в кошки-мышки, которую обязательно стоит посмотреть ради фантастической игры Аны де Армас.
Последняя работа Рона Ховарда — ничем не примечательное и неинтересное зрелище, которое, если бы не команда, сыгравшая в нём идеальную пару, закончилось бы катастрофой.
«Эдем» — амбициозный психологический триллер режиссёра Рона Ховарда об утопии, однако вялое повествование портит то, что могло бы стать захватывающим путешествием по человеческому существованию.

«Эдем» повествует о людях, которые решили отделиться от общества и переехать на остров. Однако их ход жизни нарушается, когда к коммуне присоединяется новая девушка. Теперь группу ждут заговоры и таинственные убийства. Режиссёром выступил Рон Ховард — автор знаменитого фильма «Гонка». Лента официально вышла в российском прокате 14 августа.

Комментарии
