Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
14:00 Мск
Hollow Knight: Silksong (Холлоу Найт Силксонг) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, на каких платформах

Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября — трейлер
Студия Team Cherry анонсировала дату выхода игры Hollow Knight: Silksong. Релиз проекта состоится 4 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. Игра также будет доступна в день запуска для подписчиков Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

Продолжение культовой метроидвании развернётся в королевстве Фарлум, которое будет гораздо масштабнее мира из первой части Холлоунеста. Некоторые базовые механики останутся прежними: например, для открытия карты Хорнет нужно будет найти определённого персонажа, который поделится с ней информацией о близлежащей территории. Кроме того, в новой игре заявлено 40 боссов.

Hollow Knight: Silksong представили ещё в 2019 году как самостоятельное дополнение для оригинальной Hollow Knight, однако после этого проект перерос в полноценное продолжение. Фанаты ждали сиквел на протяжении семи лет.

