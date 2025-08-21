Hollow Knight: Silksong выйдет 4 сентября — трейлер

Студия Team Cherry анонсировала дату выхода игры Hollow Knight: Silksong. Релиз проекта состоится 4 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch. Игра также будет доступна в день запуска для подписчиков Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Team Cherry. Права на видео принадлежат Team Cherry.

Продолжение культовой метроидвании развернётся в королевстве Фарлум, которое будет гораздо масштабнее мира из первой части Холлоунеста. Некоторые базовые механики останутся прежними: например, для открытия карты Хорнет нужно будет найти определённого персонажа, который поделится с ней информацией о близлежащей территории. Кроме того, в новой игре заявлено 40 боссов.

Hollow Knight: Silksong представили ещё в 2019 году как самостоятельное дополнение для оригинальной Hollow Knight, однако после этого проект перерос в полноценное продолжение. Фанаты ждали сиквел на протяжении семи лет.