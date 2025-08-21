Дмитрий Пучков прокомментировал запрет мем-фразы из «Большого куша»

Издание РБК взяло комментарий у известного актёра и автора дубляжа Дмитрия Пучкова по поводу запрета знаменитой фразы из фильма «Большой куш». Он высказал своё мнение насчёт ситуации.

По словам Пучкова, никакого посыла в знаменитую фразу во время озвучивания фильма он не закладывал. Автор перевода отметил, что в сцене герои просто озвучивают свои расистские взгляды.

Никакого «посыла» там нет. Во фразе герои озвучивают свои расистские взгляды. Происходящее ничего, кроме изумления, не вызывает. Так скоро запретят к показу «Щит и меч» и «17 мгновений весны» — там озвучивают нацистские идеи и ходят со свастиками.

Знаменитое высказывание о ненависти к цыганам из ленты Гая Ричи «Большой куш» запретили распространять в Сети по решению суда. Иск подал прокурор Северо-восточного административного округа Москвы, представив ссылку на интернет-мем. Цитата из перевода Дмитрия Пучкова, по мнению истца, содержит «высказывание, направленное на разжигание межнациональной розни и осложнение миграционной политики». Суд удовлетворил требования, а решение вступило в силу 19 августа.