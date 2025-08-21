Скидки
Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Первый трейлер фильма «Анемон» с Дэниэлом Дэй-Льюисом — премьера 3 октября

Первый трейлер фильма «Анемон» с Дэниэлом Дэй-Льюисом — премьера 3 октября
Компания Focus Features представила первый трейлер фильма Anemone («Анемон»). Драматическая лента выйдет в мировом прокате 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Focus Features. Права на видео принадлежат Focus Features.

Действие картины происходит в Северной Англии. Главные герои — два брата, которые начинают жить в лесном доме. Они пытаются наладить отношения после разрушительных событий, которые произошли десятилетия назад.

Главную роль в фильме исполнил Дэниэл Дэй-Льюис — знаменитый актёр, который ушёл из киноиндустрии в 2017 году. Он вернулся в «Анемоне», срежиссированным его сыном Ронаном Дэй-Льюисом. Роль второго брата исполнил звезда «Властелина колец» Шон Бин.

