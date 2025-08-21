Авторы Battlefield 6 раскрыли важные изменения в игре после открытой беты

Студия DICE рассказала об изменениях в Battlefield 6, которые они внесут в игру до релиза. Разработчики выявили недостатки шутера во время открытого бета-тестирования, прошедшего в августе.

Авторы сообщили, что внесут изменения в передвижение игроков: снизится скорость при беге вприпрыжку, а также уменьшится точность при стрельбе в прыжке и подкате. Благодаря этому механики станут более ситуативными. Разработчики также пообещали улучшить стрельбу, чтобы на качество выстрелов влияло разное расстояние.

Спасибо всем, кто присоединился к нам во время открытого бета-тестирования Battlefield 6 — ваши страсть и отзывы были бесценны. Десятки тысяч игроков, более 600 тысяч часов трансляций и более 30 млн часов просмотров — ваши энтузиазм и участие сделали игру такой замечательной.

Авторы отметили, что в режиме Rush уменьшится количество игроков. По словам разработчиков, благодаря этому у пользователей повысится тактичность. Кроме того, авторы закроют проходы на крыши, которые не были частью карты. Пользователем также не понравились слишком маленькие карты во время беты — в ближайшем тесте BF Labs разработчики проведут проверку больших локаций Mirak Valley и Operation Firestorm.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Русского языка не ожидается. На выходе в игре будут девять карт в мультиплеере, сюжетная кампания и режим Portal, позволяющий создавать собственные матчи. После релиза ожидается и запуск бесплатной королевской битвы, действие которой развернётся в округе Лос-Анджелеса.