14:00 Мск
Вышел трейлер фантастического мультфильма Arco с Марком Руффало — премьера 14 ноября

Студия Neon представила первый трейлер мультфильма Arco («Арко»). Фантастическая картина выйдет в мировом прокате 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Анимационная лента рассказывает о 10-летнем мальчике по имени Арко, который живёт в мире далёкого будущего. По сюжету он случайно попадает в 2075 год и обнаруживает, что планете грозит катастрофа. Сразу после этого Арко заводит дружбу с девочкой Айрис. Вместе им предстоит спасти Землю и вернуть главного героя домой.

Главные роли в картине озвучили Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»), Марк Руффало («Мстители: Финал») и Натали Портман («Чёрный лебедь»). Режиссёром выступил французский постановщик Уго Бьенвеню — автор мини-сериала «Человек-муравей».

Комментарии
