Esport World Cup 2025. Плей-офф. День 2. Стрим B
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Вышла обновлённая версия чат-бота DeepSeek с новыми рассуждениями
Комментарии

Компания DeepSeek выпустила новую версию своего чат-бота. Обновлённая модель V3.1 уже доступна для всех пользователей бесплатно.

С обновлением в чат-боте появилось два режима: «рассуждающий» и «базовый». Теперь приложение способно работать как в режиме быстрых ответов, так и с подробными сообщениями. На функцию с рассуждающими ответами модель тратит на более чем 28% меньше токенов, чем на ветку R1, что значительно повлияло на скорость получения информации.

Фото: DeepSeek

По данным компании Artificial Analysis, V3.1 улучшил навыки ИИ-агента. Теперь чат-бот гораздо быстрее ищет информацию и выполняет многоэтапные задачи.

Нейросеть DeepSeek вышла в 2025 году. Особенностью чат-бота стала возможность бесплатно им пользоваться. Кроме того, приложение работает без каких-либо ограничений в России.

