Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Все 10 серий «Газеты», спин-оффа «Офиса», выйдут 4 сентября

Все 10 серий «Газеты», спин-оффа «Офиса», выйдут 4 сентября
По данным издания Variety, в день премьеры «Газеты», спин-оффа «Офиса», то есть 4 сентября, выйдут сразу все десять эпизодов. До этого создатели шоу планировали стартовать с четырёх эпизодов, а потом показывать по серии в неделю.

Сериал повествует об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Ранее стало известно, что в «Газете» могут появится персонажи из оригинального сериала. При этом актёр Стив Карелл, исполнивший роль знаменитого Майкла Скотта, отказался от возвращения.

