Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива»
Комментарии

По данным источников Variety, актёр Николас Кейдж ведёт переговоры, чтобы сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива». Пока что он ещё не подписал контракт.

Подробности нового сезона держатся в строжайшем секрете, но ранее в этом году стало известно, что действие пятого сезона будет происходить в Нью-Йорке, в бухте Джамейка.

Кто ещё может сыграть в новом сезоне шоу, не раскрывают. Работу над новыми сериями возглавляет Исса Лопес, которая была шоураннером четвёртого сезона проекта.

Это также станет второй главной ролью Кейджа на телевидении за всю его карьеру. В 2024 году стало известно, что Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в сериале для MGM+ и Amazon Prime Video.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android