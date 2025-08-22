Николас Кейдж может сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива»

По данным источников Variety, актёр Николас Кейдж ведёт переговоры, чтобы сыграть главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива». Пока что он ещё не подписал контракт.

Подробности нового сезона держатся в строжайшем секрете, но ранее в этом году стало известно, что действие пятого сезона будет происходить в Нью-Йорке, в бухте Джамейка.

Кто ещё может сыграть в новом сезоне шоу, не раскрывают. Работу над новыми сериями возглавляет Исса Лопес, которая была шоураннером четвёртого сезона проекта.

Это также станет второй главной ролью Кейджа на телевидении за всю его карьеру. В 2024 году стало известно, что Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в сериале для MGM+ и Amazon Prime Video.