Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Звезда «Логана» Дафни Кин сыграет Артемиду в третьем сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Дафни Кин, известная в том числе по «Логану», получила роль богини охоты Артемиды в третьем сезоне сериала «Перси Джексон и Олимпийцы».

Вместе с Кин в новом сезоне сыграет Саара Чаудри, которая воплотит образ Зои Найтшейд, бессмертной охотницы и помощницы Артемиды. Третий сезон основан на третьей книге из серии романов Рика Риордана, «Проклятии титана».

Сюжет второго сезона шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета пока неизвестны.

Второй сезон сериала стартует 10 декабря.

Ранее второй сезон получил первый трейлер
Второй сезон сериала «Перси Джексон и олимпийцы» стартует 10 декабря — первый трейлер
