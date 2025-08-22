Актриса Карен Гиллан сыграет в ремейке «Горца» вместе с Генри Кавиллом
Актриса Карен Гиллан, известная по роли Небулы в киновселенной Marvel и «Доктору Кто», сыграет в ремейке «Горца». Главную роль в фильме, напомним, исполнит Генри Кавилл.
Гиллан достанется роль Хитер, жены Коннора Маклауда. Других подробностей пока нет.
Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков.
Съёмки ремейка фильма «Горец» начнутся в сентябре в Великобритании, после чего переместятся в Гонконг. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».
