Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Esport World Cup 2025. Четвертьфиналы. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Карен Гиллан сыграет в ремейке «Горца» вместе с Генри Кавиллом

Актриса Карен Гиллан сыграет в ремейке «Горца» вместе с Генри Кавиллом
Комментарии

Актриса Карен Гиллан, известная по роли Небулы в киновселенной Marvel и «Доктору Кто», сыграет в ремейке «Горца». Главную роль в фильме, напомним, исполнит Генри Кавилл.

Гиллан достанется роль Хитер, жены Коннора Маклауда. Других подробностей пока нет.

Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков.

Съёмки ремейка фильма «Горец» начнутся в сентябре в Великобритании, после чего переместятся в Гонконг. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android